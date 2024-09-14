Açık 22.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 14.09.2024 07:52

FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-27" operasyonu: 39 gözaltı

İçişleri Bakanı ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik 17 ilde düzenlenen "Kıskaç-27" operasyonlarında 34 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-27" operasyonu: 39 gözaltı
[Fotograf: AA]

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve KOM Başkanlığı koordinasyonunda yapılan çalışmalarda, FETÖ'ye yönelik Adana, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Kocaeli, Manisa, Malatya, Mardin, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa ve Zonguldak’ta Kıskaç-27 operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 39 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Terör örgütleri ve onların işbirlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.

Şüphelilerin, örgütün sözde askeri gizli yapılanması ve emniyet gizli yapılanması, güncel yapılanması ve finans yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.

ETİKETLER
İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya FETÖ Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Narin'in cinayetinin çözümüne adım adım gidiliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:31
Şehit babasından devlet korumasındaki çocuklara mısır ikramı
08:20
Mevlit Kandili bu gece idrak edilecek
07:42
Motosiklet yol temizleme aracına çarptı:1 ölü
07:15
Narin'in cinayetinin çözümüne adım adım gidiliyor
06:19
KPSS Ortaöğretim yarın yapılacak
06:11
Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor
İsrail saldırısında tüm ailesini kaybeden 9 aylık bebek yaşam mücadelesi veriyor
İsrail saldırısında tüm ailesini kaybeden 9 aylık bebek yaşam mücadelesi veriyor
FOTO FOKUS
Sürücü ani manevra yaptı, motosikletli genç otomobile çarptı: Kaza anı kamerada
Sürücü ani manevra yaptı, motosikletli genç otomobile çarptı: Kaza anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ