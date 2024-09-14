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TRT Haber 14.09.2024 00:17

Dört bakanlığa üst düzey atama yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı bakan yardımcılıklarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Dört bakanlığa üst düzey atama yapıldı

Buna göre, Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu görevden alınarak, Bakan Yardımcılığına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AR-GE Teşvikleri Genel Müdürü Muhammet Bilal Macit atandı.

Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi görevden alınarak yerine Musa Heybet getirildi.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz görevden alındı ve Bakan Yardımcılığına Yasin Ayfer Erkoç'un ataması yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Muhammet Kasım Gönüllü atandı.

Ayrıca Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu görevden alınarak yerine Erhan Karakaya atandı.

Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne de Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay getirildi.

TÜBİTAK Başkanlığına atama

TÜBİTAK Başkanlığı’na Orhan Aydın, Başkan Yardımcılığına Mesut Güner, Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Ahmet Yozgatlıgil atandı.

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