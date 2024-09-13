Bakan Fidan: İspanya’nın Filistin davasına verdiği desteği takdirle karşılıyoruz

Bakan Fidan, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İspanya'nın Filistin davasına verdiği desteği takdirle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu ülkeleriyle İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'in ev sahipliğinde Madrid'de, İspanya, Slovenya, Norveç, İrlanda ve Avrupa Birliği (AB) temsilcileriyle bir araya geldiklerini anımsatan Fidan, şunları kaydetti:

"İspanya Başbakanı (Pedro) Sanchez ile de görüştüğümüz Madrid temaslarımızda, iki devletli çözüme olan desteğin arttığını gözlemliyoruz. Giderek daha fazla Avrupa ülkesinin Filistin'i tanıması ve Uluslararası Adalet Divanındaki davaya daha çok sayıda ülkenin müdahil olmaya hazırlanması, adaletin tecellisi bakımından bizlere umut veriyor."

"İki devletli çözüm, İsrail için de tarihi bir fırsat"

Fidan, "İsrail'in hiçbir bedel ödememesinin ve ABD tarafından kayıtsız şartsız desteklenmesinin" uluslararası sistemi çöküntüye uğrattığını vurgulayarak, bunun artık Batılı ülkeler tarafından da anlaşıldığını kaydetti.

Dünya kamuoyunun, Filistin meselesini, İsrail'in ve İsrail'in destekçilerinin perspektifinden gördüğü dönemin son bulduğunu ve insanlık vicdanının öne çıktığını belirten Fidan, "Hem Filistin'in hem İsrail'in barış ve güvenlik içinde yaşayacağı iki devletli çözüm, İsrail için de tarihi bir fırsattır. Umarız ki çok geç olmadan bu fırsatı kullanırlar." ifadelerini kullandı.