Malatya’da Zirve Yayınevi cinayetlerine ilişkin soruşturmada "FETÖ çıkarları doğrultusunda yalan ifadeyle bazı kişilerin mağdur olmasına sebebiyet verdiği" öne sürülen 10 kişi hakkında dava açıldı.

FETÖ'nün kirli yüzü

Hazırlanan iddianame davayı kendi amaçları için kullanan FETÖ'nün kirli yüzünü bir kez daha ortaya koydu.

2007'de yaşanan olayın ardından açılan davayı FETÖ'cü savcılar, gizli tanıkların asılsız ifadeleriyle Ergenekon Davası ile ilişkilendirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'yle ilgili fişlemeler yapıldı.

Suçlanan askerler beraat etti

Emekli Orgeneral Hurşit Tolon'un da aralarında olduğu 9'u asker, 10 kişi asılsız gerekçelerle Zirve kumpas davasına dahil edildi.

FETÖ'cülerin amaçları Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki tasfiye planlarını hızlandırmaktı.

Yapılan 100'ün üzerindeki duruşmanın ardından kumpas davası çöktü. Yıllarca tutuklu kalan Hurşit Tolon ve 9 kişi de beraat etti.

162 sayfalık yeni iddianame

Müştekilerin, iftiraya uğradıkları şikayeti üzerine Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, 162 sayfalık iddianame hazırladı.

"İftira nedeniyle mağdurların tutuklanmasına neden olma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlularından 10 FETÖ'cü sanığın yargılanması istendi.

Sanıklar arasında kırmızı bültenle aranan örgütün firari TSK ve Emniyet sorumlusu Hamdullah Bayram Öztürk ile Adnan Dinçer, Deniz Civelek, Mehmet Ali Badak da bulunuyor.

Sahte ihbar mektupları yazdırıldı

İddianamede, FETÖ tarafından sahte ihbar mektupları yazdırıldığı, ve o asılsız ihbar mektuplarını doğrulamak amacıyla gizli tanık ayarlandığı belirtildi.

FETÖ’nün yayın organları aracılığıyla da algı yönetimi yapıldığı vurgulandı.

İddianamede birçok kişinin de tehdit ve alıkoyma yöntemleriyle sindirildiği de yer aldı.

Gizli tanık olarak davaya yön veren İlker Çınar ise sonradan itirafçı oldu.

İfadesinde "FETÖ’nün esiri olduğunu, İstanbul’da 10 gün süreyle bir evde tutulduğunu, vermiş olduğu tüm ifadelerin FETÖ'cü savcı ve polisler tarafından önceden hazırlanarak imzalattırıldığını" söyledi.