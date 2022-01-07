Malatya’da 18 Nisan 2007'de 1’i Alman uyruklu 3 kişinin öldürüldüğü Zirve Yayınevi davasında FETÖ adına jandarma personeline kumpas kurarak davaya dahil edilmelerine ve yaklaşık 4 yıl tutuklanmalarına neden olan 1’i tutuklu, 5’i yurt dışında firar olan toplam 10 sanıklı Zirve Yayınevi FETÖ Kumpas Davası'nın duruşmasında karar açıklandı.

Mahkeme, iftira, hürriyetten yoksun kılma ve örgüt adına suç işleme suçlarından 1 sanığa 18 yıl 4 ay, 3 sanığa ise 11’er yıl 5’er ay hapis cezası verdi.