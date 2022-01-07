Haber Giriş: 7 Ocak 2022 Cuma 11:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
FETÖ'nün Zirve Yayınevi Kumpası davasında karar
[Fotoğraf: AA]
Malatya'daki, Zirve Yayınevi kumpas davasında yargılanan 4 sanık için karar verildi. İftira, hürriyetten yoksun kılma ve örgüt adına suç işleme suçlarından 1 sanık 18 yıl 4 ay, 3 sanık ise 11’er yıl 5’er ay hapis cezasına çarptırıldı.
Malatya’da 18 Nisan 2007'de 1’i Alman uyruklu 3 kişinin öldürüldüğü Zirve Yayınevi davasında FETÖ adına jandarma personeline kumpas kurarak davaya dahil edilmelerine ve yaklaşık 4 yıl tutuklanmalarına neden olan 1’i tutuklu, 5’i yurt dışında firar olan toplam 10 sanıklı Zirve Yayınevi FETÖ Kumpas Davası'nın duruşmasında karar açıklandı.
Mahkeme, iftira, hürriyetten yoksun kılma ve örgüt adına suç işleme suçlarından 1 sanığa 18 yıl 4 ay, 3 sanığa ise 11’er yıl 5’er ay hapis cezası verdi.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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