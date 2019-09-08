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FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu ve eşi tutuklandı08 Eylül 2019 Pazar 18:25 - Son Güncelleme 08 Eylül 2019 Pazar 18:42
MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla İstanbul'da yakalanan FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu Mesut Yıldırım ve eşi tutuklandı.
FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu Mesut Yıldırım, eşi ve kızılay birlikte 29 Ağustos'ta İstanbul'da gözaltına alınmıştı.
Sorguları tamamlanan şüpheliler tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Mahkeme Yıldırım'ın ve eşinin tutuklanmasına karar verdi.
Mesut Yıldırım geçtiğimiz günlerde MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla Kartal'daki hücre evinde eşiyle birlikte yakalandı.
Yapılan aramada 2 adet sahte kimlik ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi.
Mesut Yıldırım'ın ve eşinin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock programını kullandıkları da tespit edilmişti.
Kaynak: TRT Haber
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