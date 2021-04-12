Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) her geçen gün çözülüyor. Darbeciler, örgüt yöneticileri ve üyeleri teker teker tespit edilip yargılanıyor. Tüm bunlar olurken, örgütün gizlilik için kurduğu sistemler de deşifre oluyor.

Kara para aklandı

FETÖ'nün mali yönetim merkezi, Bank Asya'ya para yatırılması için örgüt elebaşı talimat verdi. Kara para aklandı, elde edilen gelir örgüt için kullanıldı. Sözde örgüt yöneticileri de gizli bir yapılanma içindeydi.

FETÖ'nün bu karmaşık para trafiği tek tek deşifre edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bank Asya ile ilgili iddianame hazırladı. Detaylara TRT Haber ulaştı.

FETÖ'nün karmaşık para trafiği

Gizli yapılanma içinde olanların kendi yeminleri vardı. 17 maddelik yemine uymayanlar ise örgütün en alt tabakasına düşüyordu. Çünkü kimsenin alınan kararları sorgulama hakkı yoktu. İma yoluyla bile sorgulayanlara hayat hakkı tanınmıyordu. İstişareler sonrasında da yeniden fikir yürütmek ve sunmak yasaktı.

Örgüt, gizli yapılanma içinde olanlara her türlü haktan ve kazançtan öncelikli yararlanma kararı verdi.

Bu kapsamda herkesin resmî işinin yanı sıra, kayıt dışı yürüttüğü işleri de vardı.

Gayri resmî işlerden elde edilen gelir, mesai saatleri sonrasında bankaya nakit olarak getiriliyordu.

FETÖ talimatıyla iş yeri açıldı

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede örgüt yöneticilerinden gelen bir talimat da yer aldı.

Örgüt 2013 tarihinden itibaren ev yemekleri üzerine iş yeri açılması talimatı verdi.

Sıradan isimlerle açılan işyerlerinden elde edilen gelirler, sorumlular tarafından örgüte aktarıldığı tespit edildi.