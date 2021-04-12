İstanbul'un ulaşımını rahatlatacak önemli metro projesi daha hayata geçeecek.

Yaklaşık 8,4 kilometre uzunluğundaki Bakırköy-Kirazlı metro hattı 7 istasyondan oluşacak. Projede toplam fiziki ilerleme yüzde 62 seviyelerine ulaştı.

4 ilçeyi birbirine bağlayacak

Hizmete girdiğinde saatte 70 bin yolcu bu hattan faydalanabilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 4 ilçeyi birbirine bağlayacak metro hattının 2022'nin sonunda hizmete açılacağını açıkladı.