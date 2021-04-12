Haber Giriş: 12 Nisan 2021 Pazartesi 10:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattı 2022'de açılacak
[Fotoğraf: Arşiv]
İstanbul'un ulaşımına büyük katkı sağlayacak, yüzde 62 fiziki ilerleme sağlanan Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattı 2022 sonunda açılacak.
İstanbul'un ulaşımını rahatlatacak önemli metro projesi daha hayata geçeecek.
Yaklaşık 8,4 kilometre uzunluğundaki Bakırköy-Kirazlı metro hattı 7 istasyondan oluşacak. Projede toplam fiziki ilerleme yüzde 62 seviyelerine ulaştı.
4 ilçeyi birbirine bağlayacak
Hizmete girdiğinde saatte 70 bin yolcu bu hattan faydalanabilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 4 ilçeyi birbirine bağlayacak metro hattının 2022'nin sonunda hizmete açılacağını açıkladı.
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