Haklarında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü kapsamında yakalama kararı bulunan ve 2016 yılından bu yana firari olarak saklanan örgüt sorumlularından Y.M. ve K.M'nın Ankara'nın Etimesgut ilçesinde FETÖ/PDY terör örgütünün hücre evinde gizlendikleri tespit edildi.

Polis ekiplerince yapılan operasyonda 2 örgüt üyesi gözaltına alındı.

Kılık değiştirdikleri ortaya çıktı

Gözaltına alınan örgüt üyelerinin yakalanmamak ve fark edilmemek amacıyla kılık değiştirdikleri, sahte kimlik taşıdıkları ve bu sahte kimlikleri de sürekli değiştirdikleri tespit edildi.

Her iki örgüt üyesinin de örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olarak örgütsel mesajlaşmalar yaptıkları ortaya çıktı. K.M'nin örgüt içerisinde askeri öğrencilerden sorumlu olduğu, Y.M'nin ise KYK öğrencilerinden sorumlu olduğu belirlendi.

Örgüt evinde yapılan aramada FETÖ\PDY terör örgütüne ait çok sayıda örgütsel içerikli notlar, dokümanlar, yüklü miktarda ABD doları, çok sayıda farklı şahıs adına kayıtlı kredi kartı, dijital materyal ve sahte kimlik ele geçirildi.

Ayrıca şahısların yakalandıkları hücre evinin örgüt üyeleri tarafından sahte kimlik temin etme merkezi olarak kullanıldığı da yapılan tespitler arasında.



