Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 19:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'ın 20 Ocak şehitlerini andı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan'da, bağımsızlığın sembolüne dönüşen ve tarihe "Kanlı Ocak" olarak geçen 20 Ocak Katliamı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Azerbaycan'ın 20 Ocak şehitlerini andı.
Mesajda, şu ifadelere yer verildi:
"Kara Ocak şehitlerimizin acısı hala yüreğimizde. 20 Ocak 1990'da Can Azerbaycan'ın bağımsızlığı için hayatlarını feda eden kardeşlerimizi rahmetle anıyorum."
#KaraOcak şehitlerimizin acısı hala yüreğimizde.— Fuat Oktay (@fuatoktay) January 20, 2021
20 Ocak 1990’da Can #Azerbaycan’ın bağımsızlığı için hayatlarını feda eden kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/EdGI1ABUqu
Etiketler: Fuat Oktay Azerbaycan
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