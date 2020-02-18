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FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: 29 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltı kararı verilen 44 şüpheliden 29'u gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında aktif görevde olan subay ve astsubaylar ile 2 örgüt sorumlusunun da bulunduğu 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 29 şüpheliyi gözaltına aldı.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan subay ve astsubaylardan 20'sinin aktif görevde olduğu öğrenildi.
Etiketler: Kara Kuvvetleri Komutanlığı gözaltı kararı FETÖ operasyonu Ankara Cumhuriyet BaşsavcılığıSon Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 12:45
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