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AK Parti'den Pavlopulos'un 'Müslüman Yunan Azınlık' açıklamalarına tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos'un, Müslüman Türk Azınlığa 'Müslüman Yunan Azınlık' demesinin son derece yanlış olduğunu belirti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'un, Batı Trakya'yı ziyaretinde Müslüman Türk Azınlığın kimliğine ilişkin kullandığı "Müslüman Yunan Azınlık" açıklamalarına tepki gösterdi.
Çelik, konuya ilişkin Twitter'dan bir açıklama yaptı.
Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos’un, Batı Trakya’yı ziyaretinde Müslüman Türk azınlığa 'Müslüman Yunan Azınlık' demesinin son derece yanlış olduğunu belirten Çelik, "Müslüman Türk Azınlığın kimliğini inkar etmek kınanacak bir davranıştır." dedi.
Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos’un, Batı Trakya’yı ziyaretinde Müslüman Türk Azınlığa “Müslüman Yunan Azınlık” demesi son derece yanlıştır. Müslüman Türk Azınlığın kimliğini inkar etmek kınanacak bir davranıştır.— Ömer Çelik (@omerrcelik) February 18, 2020
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