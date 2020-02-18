Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin bölgelerinde saldırı hazırlığındaki teröristlere hava destekli operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda, 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin bölgelerinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK’lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonlar ile etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/gTkkFyEiwG