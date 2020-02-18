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Irak'ın kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin bölgelerinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK’lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonlar ile etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin bölgelerinde saldırı hazırlığındaki teröristlere hava destekli operasyon düzenlendiği belirtildi.
Operasyonda, 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Irak kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin bölgelerinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK’lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonlar ile etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/gTkkFyEiwG— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 18, 2020
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 09:59
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