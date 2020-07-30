FETÖ üyesi eski subayların askeri okullarda kendilerinden olmayan öğrencilere çıkardığı zorluklar savcılık ifadelerine yansımıştı. Pek çok öğrenci bu baskılar yüzünden tazminat ödeyip ayrılmak zorunda kalmıştı. İzmir'de hazırlanan bir iddianamede örgütün "işkence rehberi"ne dair önemli ayrıntılar var.

O belgeler arasında, askeri okul öğrencilerine ve örgüt üyesi olmayan subaylara yapılacak "işkence rehberi" de var. İddianamede şunlar yer aldı:

“Amir, hedefteki personeli sıfırlamalıdır. Sıfırlamak, hedef personeli kendi isteğiyle meslekten ayrılamaya elverişli bir ortam hazırlamak demektir. Örneğin, hedef personele, gömleğinin yakası yağlı diye uygun ortamda ceza verilerek, onuru kırılacaktır.”

Örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasında liyakatin değil örgüte bağlılığın ön planda olması dikkat çekiyor.

İddianamede, “Hedefteki personel ne kadar iyi olursa olsun pasif görevler verilmelidir. Yaptığı hatalar amirine karşı abartılarak anlatılmalıdır. Amir, disiplin soruşturması aracılığı ile nesnel bir şekilde cezalandırma yapabilir. Bu sayede, ayırma işlemlerine karşı açılabilecek itirazların yersizliği kanıtlanmış olacaktır” denildi.

İşkence rehberinde, merhametsiz olma gerekirse mobbing uygulamaktan çekinmeme talimatları da var.

Haber: Kemal Gümüş