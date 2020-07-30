Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile denetleme ve incelemelerde bulunmak üzere Edirne’ye gitti.

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54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda Vali Ekrem Cenalp, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve TSK komuta kademesi, Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarındaki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulundu.