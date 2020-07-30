İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimlerinin bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları devam ediyor.

Emniyet ve jandarmanın ikna çalışmaları neticesinde, Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edilen 5 örgüt mensubu, Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 122’ye yükseldi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen başarılı ikna çalışmaları sayesinde önümüzdeki günlerde de terör örgütünden teslim olmalar artarak devam edecek.

MİT'ten terör örgütü PKK'ya operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı, yürüttüğü istihbari faaliyetler neticesinde Şırnak/Gabar kırsalında 4 PKK/KCK mensubunu etkisiz hale getirdi.