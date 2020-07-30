Haber Giriş: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Sani telefonda görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Al Sani, görüşmede, karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.
Etiketler: son dakika Katar Emiri Al Sani cumhurbaşkanı erdoğanSon Güncelleme: 30 Temmuz 2020 Perşembe 21:31
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