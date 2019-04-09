FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Astsubay yapılanması, Milli İstihbarat Teşkilatı Sinyal İstihbaratı Başkanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları ile Hacettepe ve Turgut Özal Üniversitelerinde örgütün gizli yapılanması içerisinde görev yaptıkları belirlenen 102 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyon kapsamında zanlılardan 63'ü Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Zanlıların bazılarının örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullancısı oldukları ve örgütün gizli yapılanması içerisinde çeşitli görevler üstlendikleri belirlendi.

Gözaltına alınan zanlıların bulundukları illerden Ankara'ya getirileceği, Ankara'da bulunan zanlıların ifade işlemlerine başlandığı, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

İzmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik gizli sorumlularca ankesör ya da büfeden arandığı belirlenen 29'u muvazzaf 41 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir, İstanbul, Ankara, Adana, Eskişehir, Balıkesir, Kocaeli, Konya, Kayseri, Erzurum, Ardahan, Manisa ve Aydın'da eş zamanlı operasyon başlattı.

Konya

Konya merkezli 29 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personele yaptıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı verilen 80 kişiden 16'sı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Konya merkezli 29 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin, TSK içerisindeki askeri personele "molla, genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, asistan, gezici doktor, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü" ve benzeri pozisyonlarda gizli sorumlu olarak görev yaptıkları bilgisine ulaşıldı.

Polis ekipleri tarafından zanlıların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyon sürüyor.

Adıyaman

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Adıyaman, Adana, Şanlıurfa, Malatya, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Gaziantep ve Kırıkkale'de 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Polis ekiplerince önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında mütevelli heyeti üyeleri, sohbet imamlarından M.O, H.E.S. "talebe mesulü" olduğu belirlenen H.S. ve R.A'nın da bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Adresinde bulunamayan 2 zanlı ise aranıyor.

Gaziantep

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, gizli sorumlular tarafından ankesör ya da büfeden arandığı belirlenen, aralarında muvazzafların da bulunduğu 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanması için İstanbul, Ankara ve Adana'nın da bulunduğu 16 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Kaynak: AA