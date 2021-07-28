ByLock'un lisans sahibi David Keynes (Alpaslan Demir) hakkında iddianame düzenlendi, terör örgütüne üye olmaktan 15 yıla kadar hapsi istendi.

Keynes hakkında çarpıcı bilgiler iddianameye girdi. Keynes, orta okul yıllarında örgütle tanıştı, üniversiteye de örgütün FEM dershanesinde hazırlandı. Üniversite eğitimi için gittiği Ankara'da da örgütle bağlantısını koparmadı. FETÖ firarilerinden Tarık Toros'un sorumlu olduğu örgütün hücre evlerinde kaldı.

Keynes, "Tarık" kod adı verilerek TSK mahrem yapılanmasında öğretmen (grup abisi) görevini yürüttü.

İntihar girişiminde bulundu, gazeteciye örgütü deşifre etti

Keynes ifadesinde bu yüzden okulunun uzamasına ve kaydının silinmesine neden olması ve dershanelerine kaydını yapmamaları nedenleriyle örgüte kızıp o dönem Cumhuriyet gazetesi köşe yazarı Hikmet Çetinkaya ile görüşerek, "cemaat" adı altındaki yapının genel işleyişini ve bu yapı içerisinde bildiği "Ercan Kurt" isimli kişiyi anlattığını söyledi.

Devreye FETÖ elebaşı girdi

İddianamede bu olayların 28 Şubat 1997 postmodern darbesinden 3-4 ay öncesinde yaşanması nedeniyle örgütün kurmak istediği gizli yapılanmasının ortaya çıkabileceğini düşünen FETÖ elebaşının tedirgin olduğuna yer verilen iddianamede, bunun üzerine o dönem TSK mahrem yapılanmasından sorumlu Murat Ceylan'ın olaya tanık olan Mehmet Candan ile birlikte sanığı İstanbul'da örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile görüştürdükleri anlatıldı.

[Grafik: Şeyma Özkaynak / TRT Haber]

"Sakıncalı" diye ABD'ye götürüldü



Bu görüşmede örgüt tarafından vaat edilen yardımların yapılmaması üzerine sanığın diğer bilgileri ve isimleri de gazetelere vereceğini söylemesi üzerine 2-3 yıl daha Ankara'da kaldıktan sonra Türkiye'de kalmasının sakıncalı olduğu değerlendirilerek Amerika'ya gönderildiği ve Amerika'da eyalet sorumlusu "Selim" kod adlı Hüseyin Şentürk'ün sorumluluğuna verildiği kaydedildi.

Bu durumu Keynes ifadesinde şöyle anlattı: "Çetinkaya da bir köşe yazısında benim anlattıklarımı yazdı. 8 yılımı kaybetmiş olmam bende büyük bir çöküntü yarattığından, bir gün psikolojik bir boşlukta hap içmek suretiyle intihara teşebbüs ettim. Ancak hastanede yapılan müdahaleyle sağlığıma kavuştum. Ekim 2002'de Greencard geldi, arkadaşımdan 2 bin dolar borç alarak bilet aldım ve Seattle'a gittim. ABD'de bulunduğum sürede Hüseyin Şentürk'ün yanında kaldım."



ByLock nasıl kuruldu?



Keynes, arkadaş çevresinden Atalay Candelen isimli kişiyle tanıştığını dile getirerek, kendisine "Tilki" olarak hitap edilen Candelen'in Portland State Üniversitesi bilgisayar mühendisliği bölümünden 2006 yılında mezun olduğunu ve Türkiye'de bulunuyorken Amerika'da birlikte ev kiralayarak kalmak için anlaştıklarını söyledi.



Candelen ile 2013'te 17-25 Aralık olaylarından önce Ataköy'deki evinde buluştuklarını aktaran Keynes, şunları kaydetti:



"Bana Slikon Vadisinde çalışmak için CV ekleyecek programlar hazırladığını, bu programları Apple markete yüklemek için internetten satın alması gerektiğini, ancak kendi kredi kartının yurt dışı harcamasına kapalı olduğunu ve kredi kartımdan 100 dolar kullanmak istediğini söyledi. Sonra nakit olarak verecekti. Ben de arkadaşım olması nedeniyle kredi kartı bilgilerimi verdim. Bu işlem için bir mail adresi olması gerektiğini söyledi. Ben kullanmış olduğum mail adresimi verdim. Daha sonra bu mail adresini ve kredi kartı bilgilerimi kullanarak Apple marketten söylediği program aracını satın aldı. Bu mail adresi işlemlerini Atalay kendi bilgisayarından halletti, şifreyi kendisi oluşturdu. Mart 2014'de Türkiye'de Atalay'ın evinde bir gün akşam buluştuğumuzda, ByLock isimli bir program hazırlayarak Apple markete yüklediğini söyledi ve o dönem içerisinde Amerika'da kullandığım hat bulunan telefonumu benden alarak Apple marketten bu programı indirdi ve telefonuma kurdu. Ben 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra ByLock programının tamamen FETÖ için hazırlanmış bir program olduğu kanaatine vardım. Zira gerek programın spesifik yapısı, gerek programın kullanışının pratik olmaması ve kullanıcı ekleme şekli, gerekse Atalay Candelen'in örgütle bağlantıları bunu göstermektedir. Bana göre Atalay'ın bu programı yazma ihtimali yüksektir."

[Grafik: Şeyma Özkaynak / TRT Haber]

İddianamede, Keynes'in de örgütün ByLock sistemine dahil edildiği ve programın geliştiricisi Atalay Candelen'in yetkilisi olduğu Base Bilgi Teknolojileri adlı şirkete SGK kaydının yapıldığı dile getirildi.

"Fetullah Gülen şizofren bir kişiliktir"

Keynes, 1997 yılından önce bu örgütle bağlantısının olduğunu ancak daha sonra bu örgütle tüm irtibatı kestiğini iddia etti:



"Bu örgüt yüzünden kendimi dinden dahi soyutladım. Ancak devam eden dönemde bu örgüt ile irtibatlı ve iltisaklı arkadaşlarım ile sosyal ilişkilerim devam etti. Bu süreç zarfında da iletişim halinde olduğum arkadaşlarımın bu yapıdan kurtulmaları hususunda telkinlerde bulunuyordum. Arkadaşlarıma bu konuşmalarımda bu yapının tabiri caizse bir 'genelev' olduğunu söylüyordum. Benim kişisel görüşüme göre örgüt elebaşı Fetullah Gülen şizofren bir kişiliktir ve 45 yıllık Anadolu gençliğini bu örgüt elebaşı mahvetmiştir. Dış güçlerin ülkemize vermek istediği zararı bu örgüt elebaşı yapmıştır. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Kendi rızamla gelerek teslim oldum ve tüm bildiklerimi ayrıntılarıyla anlattım. Benim kimlik ve kredi kartı bilgilerim FETÖ tarafından kullanılmıştır. Herhangi bir kastım yoktur."

Önemli isimler ile ilgili bilgi verdi

İddianamede Keynes'in, bir dönem aynı evi paylaştığı, FETÖ'nün İstanbul Üniversitesindeki akademik yapılanması davasında hüküm giyen ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Fatih Gürsul, FETÖ'nün "eski Ankara emniyet imamı" Kemalettin Özdemir, firari Tarık Toros'un da aralarında bulunduğu bazı isimlerle irtibatına yer verildi.



Gazeteci İsmail Saymaz'ın da Keynes ile görüşüp hazırladığı haberle ilgili soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 26 Ekim 2016'da "bilgi sahibi" olarak beyanda bulunduğu iddianamede anlatıldı.



Saymaz'ın, Keynes'in gazeteyi araması ve ByLock'un sahibi olduğunu söylemesi üzerine konuyla ilgilendiği, sahibi olduğuna ikna olduktan sonra onunla görüşmek için New York'a gittiği kaydedildi.



Keynes, ifade için dönemin başsavcı vekilini aradı



Sanıkla ilgili HTS analiz raporu, Bank Asya hesabı ve ByLock kullanımı bilgileri ile Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) ByLock ile ilgili teknik raporuna da yer verilen iddianamede, raporda, "yapılan inceleme sonucunda ByLock sertifikasının David Keynes adıyla oluşturulduğunun tespit edildiği" bilgisinin verildiğine dikkat çekildi.



İddianamede, sanık David Keynes'in 26 Ekim 2016 tarihli bir tutanağa göre, o dönem İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olan İsmail Uçar'ın makamını aradığı, güvence verilmesi durumunda ByLock ile ilgili birtakım bilgiler vermek istediğini söylediği ve yapılan görüşmede röportajdakine benzer beyanlarda bulunduğunu söylediğini yer verildi.



Bu görüşmede Keynes'in "Bu programı FETÖ'cü terör örgütü mensuplarının kullanması benim bilgim haricidir. Alt tabakadan tanıdığım birkaç cemaatçi arkadaşım vardır. Programın medyada çok konuşuluyor olması ve kullananların örgüt üyeliğinden tutuklanması beni tedirgin etti. Amacım ne yürüyen soruşturmaları sulandırmaktır ne de örgüte yardımcı olmaktır. Adımın örgütle anılması beni rahatsız etti. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırım" şeklindeki ifadelerinin tutanak altına alındığı aktarıldı.

