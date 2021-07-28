Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce kurulan özel ekibin yaptığı

çalışmada ‘silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’ suçundan arama kaydı olan ve ByLock kullandıkları tespit edilen A.Ü. ve eşi B.Ü.’nün Keçiören’de kayıtsız bir adreste kaldıkları tespit edildi.



Özel ekibin yaptığı 3 günlük takibin ardından eve baskın düzenlendi. Kapıyı kırarak içeri giren polisler çifti gözaltına aldı.



B.Ü.’nün örgüttü erkek polis memurlarından sorumlu olduğu eşi A.Ü.’nün de polis eşlerinden sorumlu örgüt yöneticisi oldukları öğrenildi.

