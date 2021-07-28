Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 28 Temmuz saat 12.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 40 milyon 65 bin 983, ikinci doz aşı sayısı 24 milyon 815 bin 743 oldu.

Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 69 milyon 215 bin 619'a yükseldi.

İstanbul'da 12 milyon 766 bin 159, Ankara'da 5 milyon 565 bin 617, İzmir'de ise 4 milyon 651 bin 850 doz aşı yapıldı.

En az bir doz aşı yaptıranların sayısını sosyal medya hesabından duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ayrıca illere göre 17-23 Temmuz'da her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Siirt bu hafta 100 binde 748,39 vaka ile ilk sırada yer aldı. Bu ildeki 100 binde Covid-19 vaka sayısı bir önceki hafta 471,57 olarak kayıtlara geçmişti.

Vaka oranı en yüksek diğer iller ise sırasıyla Diyarbakır ve Ağrı oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu hafta artışın en yüksel olduğu illeri sıraladı: Siirt, Diyarbakır, Bitlis, Giresun ve Iğdır...

Vaka sayısı ile aşılama oranı vurgusu

Koca paylaşımında, "Salgını kontrol altında tutma gücümüzü zora sokmayalım. Aşı olup tedbirlere uymak zorundayız. Vaka sayılarındaki artış ve aşılanma oranı arasında ilişki var. Aşı olup tedbirlere uyun" ifadelerini kullandı.

3 büyükşehirde oran arttı

Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 88,19, Ankara'da 69,13, İzmir'de 33,43 oldu.

Bakanlığın 10-17 Temmuz verilerine göre 100 binde görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 75,12, Ankara'da 57,95, İzmir'de ise 24,46'ydı.