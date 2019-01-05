Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 2018 yılı değerlendirmesi için gazete ve televizyonların Ankara temsilcileri ile bir araya geldi.

Herkesin tek beklentisinin adalet olduğunu dile getiren Gül, “Hepimizin el üstünde tutması gereken adalet ideali. Temel yaklaşım Türkiye’de güven veren adalet sistemi inşa etmek. Temel mottomuz bu. FETÖ yargısının oluşturduğu tahribatta, yargı bir aparat olarak kullanıldı, acı olaylar yaşandı.” dedi.

2019’un yargıya güvenin toplumun her kesiminde artarak devam edeceği bir yıl olmasını dileyen Gül, bunun tüm Türkiye’yi ilgilendiren bir konu olduğunu, sadece hukukçulara bırakacak bir reform olmadığını söyledi.

“10 milyon 877 bin 499 dosya var”

Yargının 2018 itibarıyla, devreden dosyalar dahil adli ve idari 10 milyon 877 bin 499 dosya olduğunu ifade eden Gül, “Tüm bu dosyalar yargı mensuplarından elinden geçiyor. Biliyorsunuz, beş yıla kadar olan dosyalar istinafta ele alınıyor, istinafta kesinleşiyor. Ceza yargılama hızlandı. Cezaevlerindeki artışın bir sebebi de bu.” dedi.

Hakim ve savcı sayısının 19 bin 429 olduğunu belirten Gül, bu rakamın 15 Temmuz öncesi 14 bin 785 civarında olduğunu söyledi. Gül, Hakim se savcılardan 3 bin 908’inin 15 Temmuz sürecinde ihraç edildiğini belirtti.

“22 ülkeden 97 FETÖ mensubu sınır dışı edildi”

FETÖ’den tutuklu hükümlü sayısının 31 bin 88 olduğunu dile getiren Gül, FETÖ yargılamalarında dava sayısının 289 olduğunu ve bu davalardan 241'inin sonuçlandığını belirtti.

Şimdiye kadar 83 ülkeden FETÖ ile iltisaklı oldukları gerekçesiyle 432 kişinin iadesinin istendiğini ifade eden Gül, şimdiye kadar 22 ülkeden 97 FETÖ mensubunun sınır dışı edildiğini anlattı.

2019 yılında adli ve idari yargıda bin 600 kişinin hakim ve savcı olarak atamasının yapılacağını söyleyen Gül, "2 bin 870 adli yargı hakim ve savcı adayı stajlarını tamamlayıp göreve başlayacak" dedi.

Gül, zorunlu arabuluculuk uygulamasıyla birlikte iş mahkemelerine taşınan dosya sayısının 92 bin 482'ye indiğini belirtti.

Kaynak: TRT Haber