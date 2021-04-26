Eski Milli Savunma Bakanlığı Personel Daire Başkanı emekli Tuğgeneral Nuri Cankıymaz hakkında iddianame düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, Cankıymaz'ın Fetullahçı Terör Örgütü'nün üst düzey yöneticileri ile görüştüğü belirtildi.

Görüşmeleri, üzerine kayıtlı telefon hattının yanı sıra, başka bir isme kayıtlı operasyonel bir hat üzerinden de yaptığı tespit edildi.

Görüşmeleri başka isme kayıtlı hattan yaptığı belirlendi

Örgüte bağlı olarak 2010-2013 yıllarında Ankara'da görev yaptığı dönemde oluşturulan hücresel haberleşme ağında yer aldığı kaydedildi.

İddianameye göre, Canyıkmaz görev yaptığı diğer yerlerde ise görüşmeleri ankesörlü telefonlar üzerinden yaptı. Ayrıca Cankıymaz'ın FETÖ ile iltisaklı personel listesinde yer aldığına dikkat çekildi.

20 yıla kadar hapsi isteniyor

Emekli Tuğgeneral Nuri Cankıymaz, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yargılanacak. Hakkında 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Cankıymaz'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi, 25 Şubat'ta yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne sınırında güvenlik güçlerince yakalanmış ve Ankara'ya getirilmişti.



