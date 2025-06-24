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Gündem
AA 24.06.2025 08:17

FETÖ soruşturmasında 176 askere gözaltı kararı

İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarınca müşterek yürütülen FETÖ soruşturmasında, 174’ü muvazzaf, 176 asker hakkında gözaltı karar verildi.

FETÖ soruşturmasında 176 askere gözaltı kararı

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