İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Güvenlik Yönetiminin Dönüşümünde İhtiyaç Duyulan İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesi" çalıştayına katıldı.

Soylu burada yaptığı konuşmada, emniyet teşkilatından 17-25 Aralık ve 15 Temmuz sonrası sadece KHK yoluyla ihraç edilenlerin sayısının yaklaşık 33 bin olduğunu söyledi.

Kaynak: AA