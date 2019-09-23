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FETÖ soruşturmaları kapsamında 33 bin kişi emniyetten ihraç edildi23 Eylül 2019 Pazartesi 10:00 - Son Güncelleme 23 Eylül 2019 Pazartesi 10:30
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Emniyet teşkilatından 17-25 Aralık ve 15 Temmuz sonrasında sadece KHK yoluyla ihraç edilenlerin sayısı yaklaşık 33 bindir." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Güvenlik Yönetiminin Dönüşümünde İhtiyaç Duyulan İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesi" çalıştayına katıldı.
Soylu burada yaptığı konuşmada, emniyet teşkilatından 17-25 Aralık ve 15 Temmuz sonrası sadece KHK yoluyla ihraç edilenlerin sayısının yaklaşık 33 bin olduğunu söyledi.
Kaynak: AA