Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta TÜRKEN Vakfı'nın geleneksel yemeğinde davetlilerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türken Vakfı'nın yemeğinde davetlilere hitap ediyor. https://t.co/g1YZ9UzFLj — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 22, 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Hiç kimsenin hayallerinizi çalmasına asla müsaade etmeyin"

Devlet olarak tüm gençlerimizin eğitim öğretim imkanlarını geliştiriyoruz. Daha özgürlükçü, daha yenilikçi, reformist bir eğitime geçmiş bulunuyoruz. Hayatta en büyük zenginlik para biriktirmek değil, sağlam dostlukların olmasına bağlıdır.

Kalpleri bir, hedefleri, inançları, umut ve sevdaları bir topluluğun aşamayacağı hiçbir engel yoktur.

Bir insanı güçlü yapan düşünceleridir. İnsan hayal kurabildiği müddetçe vardır, canlıdır, diridir. Hiç kimsenin hayallerinizi çalmasına, cesaretinizi kırmasına asla müsaade etmeyin.

"FETÖ'nün işlediği suçların hesabını tek tek soracağız"

Bu ülkede ülkemiz aleyhine faaliyet gösteren pek çok lobi bulunuyor. FETÖ'cü hainlerin iki ülke ilişkilerini zehirlemek ve Müslümanlar arasında fitne çıkarmak için yoğun bir gayret içinde olduğunu hepimiz biliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'cü hainlerin iki ülke ilişkilerini zehirlemek ve Müslümanlar arasında fitne çıkarmak için yoğun bir gayret içinde olduğunu hepimiz biliyoruz.https://t.co/iiTPb4NDmH pic.twitter.com/czUwFJ4Z5U — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 22, 2019

15 Temmuz gecesi 251 insanımızı şehit eden 2 bin 193 vatandaşımızı yaralayan bu örgütün ipliğini tüm dünyada pazara çıkarmakta kararlıyız.

İşledikleri suçların hesabını tek tek soracağız. Dışişleri Bakanlarımızın yoğun diplomasisi ABD'de devam ediyor. FETÖ'cü alçakların gerçek yüzünü anlatmanızı istiyorum.

Kaynak: TRT Haber