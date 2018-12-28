Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, 2014 ile 2017 yıllarında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan eski Albay Atik için Türkiye'de soruşturma başlatıldı.

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan Atik’in 2016 yılında KKTC vatandaşlığı aldığı ve bu ülkede yaşadığı anlaşıldı. Bunun üzerine, KKTC makamlarına irtibat sağlandı, ortak operasyon düzenlendi.

Atik, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı özel ekipler tarafından teslim alınarak Türkiye'ye getirildi.

Eski Albay Atik'in polis ve asker içerisindeki terör örgütü FETÖ yapılanmaları konusundaki bağlantıları araştırılıyor.

Kaynak: İHA