Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu’nun kararlılığı karşısında sıkışan teröristlerin bulunduğu Münbiç’te sınır hattı üzerinde 2 ABD helikopteri alçak uçuş ile devriye görevi yaptı. O anları ilk kez TRT Kürdi ekibi görüntüledi.

2 saatlik keşif uçuşu

Gözlerin çevrili olduğu Münbiç ile Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus arasındaki sınır olan Sacur Çayı kıyısında öğleden sonra ABD’ye ait 2 taarruz tipi helikopter devriye uçuşu yaptı.

Helikopterler Sacur Çayı kıyısındaki yerleşim alanlarının üzerinde uzun süre uçuş yaparak hattı kontrol etti.

Birkaç gün aralıklarla bir süredir devam eden helikopterlerin devriye görevinin bugün geçmişe oranla daha uzun sürdü. ABD helikopterlerin keşfi yaklaşık iki saat sürdü.

ABD'nin Suriye'den çekilme kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Aralık'ta Fırat'ın doğusuna operasyonun yakın bir zamanda başayacağını duyurmuştu.

Daha sonra ABD Başkanı Donald Trump, askerlerinin Suriye'den çekileceğini açıklamış ve çekilme süreci başlamıştı. Washington yönetiminin kararı sonrası operasyon için beklenmesine karar verilmişti.

Haber: Barış Özdemir

Görüntü: Hamiddin Aygül