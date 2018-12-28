Alberta Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Zac Robinson ve British Columbia eyaletindeki Simon Fraser Enstitüsü Ekoloji Uzmanı Prof. David Hik tarafından Kanada Dağcılık Kulübü adına yapılan "Kanada Dağlarının Durumu" adlı araştırmaya göre, Alberta, Yukon ve British Columbia eyaletlerindeki buzulların yüzde 80’i 50 yıl içinde eriyecek.

Araştırmaya göre iklim değişikliği beraberinde, Alberta, British Columbia ve Yukon'daki buzulların beklenenden daha hızlı erimesi, su seviyelerinin yükselmesi ve çöllerin oluşması tehdidini de getiriyor.

"Buzullardaki değişim çarpıcı boyutta"

Kanada resmi haber ajansı CanadianPress’e konuşan David Hik, üç eyaleti kapsayan bölgenin, küresel ısınmanın en sıcak noktalarından biri olduğuna işaret ederek, buzullardaki değişimin büyüklüğünün çarpıcı boyutlara ulaştığını kaydetti.

Alberta’daki Banff Ulusal Parkı'nın bir parçası olan Rocky Dağları'ndaki Peyto Buzulu kütlesinin yaklaşık yüzde 70'inin eridiğini anlatan Hik, “küçük bir buzul ama gördüklerimizin tipik bir örneği” dedi.

Araştırmada incelenen bölgenin, Antarktika ve Grönland'daki buzulların dışında dünyadaki diğer buzullardan daha büyük bir alanı kapsadığına dikkati çeken David Hik, erime oranlarının Avrupa Alpleri'nde ve And Dağları'nda görülenlerle benzeştiğini kaydetti.

Kaynak: AA