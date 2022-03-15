Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 10:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
FETÖ mensupları sınırda yakalandı
Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i FETÖ mensubu 8 kişi yakalandı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin, hudutların güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelesi sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişinin yakalandığı kaydedildi.
Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan beşinin FETÖ mensubu olduğu belirlendi.
Etiketler: Sınır Güvenliği FETÖ
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