Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesi hudutlarda da sürüyor. Bu kapsamda, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs, hudut birlikleri tarafından yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ mensubu olduğu belirlendi.