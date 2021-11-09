Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 09:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
FETÖ mensupları sınırda yakalandı
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 şahıs, hudut birlikleri tarafından yakalandı. Şahıslardan 3'ünün FETÖ mensubu olduğu belirlendi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesi hudutlarda da sürüyor. Bu kapsamda, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs, hudut birlikleri tarafından yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ mensubu olduğu belirlendi.
Etiketler: FETÖ Sınır Güvenliği
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