Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 09:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Eren Kış-1 operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta Eren Kış-1 operasyonu başlatıldı. Operasyonda 1550 personel görev alıyor.
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Şırnak’ta “Eren Kış-1 (Bestler-Dereler)” operasyonu başlatıldı.
Operasyonda, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1550 personel 121 operasyonel tim görev alıyor.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılması için yürütülen Eren Kış operasyonları, kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Şırnak Son Dakika Terörle Mücadele
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