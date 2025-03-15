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Gündem
TRT Haber 15.03.2025 10:24

FETÖ firarisi eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MİT tırlarının Adana’da durdurulduğu dönemde Adana il Emniyet Müdürü olan FETÖ üyesi A.Z.G.'nin Ankara'da saklandığı evde yakalandığını bildirdi.

FETÖ firarisi eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana’da MİT tırlarının durdurulduğu dönemde İl Emniyet Müdürü olan A.Z.G.'nin Ankara'da düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyona ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Ankara İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timlerince yapılan çalışmalar sonucu; Devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek, istihbarat faaliyetleriyle ilgili belgeleri elde etmek, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçlarından toplam 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan; Kamu görevinden ihraç edilen, ByLock kullanıcı listesinde adı geçen ve MİT tırlarının Adana’da durdurulduğu dönemde Adana il Emniyet Müdürü olan FETÖ üyesi, A.Z.G., düzenlediğimiz operasyonla Ankara, Yenimahalle’de saklandığı evde yakalandı. 

Ankara Valisi Vasip Şahin'i, operasyonu koordine eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığını ve operasyonu gerçekleştiren Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerini tebrik eden Yerlikaya, "FETÖ'cüleri tek tek yakalayacağız." ifadesini kullandı.

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Ali Yerlikaya FETÖ İçişleri Bakanlığı Terörle Mücadele
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