İş insanlarını, gazetecileri, sanatçıları, sporcuları dinlediler. Siyasilerin, devletin en üst kademesindeki isimlerin konuşmalarını kayda aldılar. FETÖ'nün, usulsüz olarak dinlediği kişi sayısının 5 milyona yakın olduğu ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dinlemelerle ilgili şunları söylemişti:

"Sadece başbakanlığın değil cumhurbaşkanlığının da dinlendiğini söyledim ama biz söylerken bunlara Türkiye'nin görsel ve yazılı medyası inanmadı. Çünkü yargı işgal altındaydı."

2008-2013 arası, FETÖ'nün yargıda en etkin olduğu dönemdi. 5 yıllık sürede yasalara aykırı olarak yaklaşık 5 milyon kişi dinlenildi. Kripto FETÖ'cüler, kumpas kurmak için sahte isimlerle konuşmaları kayda aldı.

4 bine yakın hakim ve savcı meslekten ihraç edildi

Dinlenen kişiler, örgüt üyeliğinden organize suça kadar pek çok hayali davayla ilişkilendirildi. FETÖ'nün en büyük dinleme skandalı Selam Tevhid kumpasıydı.

Devletin zirvesinden bürokratlara, büyükelçilerden belediye başkanlarına kadar bir çok kişinin usulsüz dinlenildiği ortaya çıktı. Örgüt üyeleri, 17-25 Aralık ve MİT tırları kumpaslarında devlet görevlilerinin telefonlarını dinledi.

FETÖ'nün bir diğer dinleme skandalı da V.I.P dinleme davası. Örgüt talimatı sonrası çoğunluğu siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş insanı birçok kişi usulsüz dinlenildi.

V.I.P dinleme davasında eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek ve eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 210 sanık yargılanıyor.

Dinleme skandalları sonrası yargıda büyük bir temizlik başladı. 4 bine yakın hakim ve savcı FETÖ üyeliği gerekçesiyle meslekten ihraç edildi.

Kaynak: TRT Haber