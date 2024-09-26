Açık 18ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 26.09.2024 21:45

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ı 2-1 yendi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan konuk ekip, ilk 20 dakikada 3 net pozisyona girse de bu bölümde golle buluşamadı. Topun kontrolünü sağlayan ve rakip yarı sahada bu bölümden sonra daha fazla gözüken sarı-lacivertliler, 26. dakikada Çağlar Söyüncü'nün golüyle öne geçti. Kalan bölümde rakibine gol fırsatı vermeyen Fenerbahçe, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Maçın ikinci yarısına rakip yarı sahada baskıyla başlayan sarı-lacivertliler, pozisyon bulmakta ise zorlandı. Rakibin 74. dakikada 10 kişi kalmasıyla rahatlayan Fenerbahçe, 82. dakikada Christian Burgess'in kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Fenerbahçe'de 90. dakikada Bright Osayi-Samuel, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edilirken penaltıya sebebiyet verdi. 90+2. dakikada kullanılan penaltıda kaleci Dominik Livakovic, meşin yuvarlağı kornere çeldi. Atağın devamında 90+3. dakikada konuk ekip, Ross Sykes ile golü bulsa da Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında 3 Ekim Perşembe günü deplasmanda Twente ile karşılaşacak.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Çağlar siftah yaptı

Fenerbahçe'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü, bu sezon ilk kez golle buluştu.

Sezona etkili bir başlangıç yapan tecrübeli oyuncu, müsabakanın 26. dakikasında takımını öne geçiren golü kaydetti.

Mert Müldür tepki çekti

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Mert Müldür, gösterdiği performansla tepki topladı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Mert'in üst üste top kayıplarına tepki gösterirken, Bright Osayi-Samuel lehine tezahüratta bulundu.

Teknik direktör Jose Mourinho, 65. dakikada Mert'in yerine Nijeryalı sağ beki oyuna dahil etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ergin Ataman'a tribünlerden tepki

Fenerbahçeli taraftarlar, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ergin Ataman aleyhine tezahüratta bulundu.

Sarı-lacivertliler, maçın son bölümünde yaptıkları tezahüratla Ataman'a tepki gösterdi.

Livakovic, penaltıda başarılı oldu

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, penaltıda gole izin vermedi.

Maç boyunca etkili bir performansa imza atan deneyimli kaleci, 90+2. dakikada kullanılan penaltıda başarılı oldu.

Sarı-lacivertli taraftarlar, kurtarışın ardından uzun süre kalecileri lehine tezahürat yaptı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

ETİKETLER
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi
Sıradaki Haber
Bakan Tunç: Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde son aşamaya gelindi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:13
Hindistan'da dini ritüel için nehirlere giren 37'si çocuk 46 kişi boğuldu
22:55
Sel ve heyelanın vurduğu Trabzon'da 207 milyon liralık zarar tespit edildi
22:44
Mars ve Jüpiter arasında yer alan cüce gezegen Ceres'te yaşanabilirlik ihtimali
22:32
Palamut bolluğu yaşanıyor: Fiyatlar 80 liraya düştü
22:32
İsrail, ABD'den 8,7 milyar dolarlık askeri yardım paketi alacak
22:16
Selçuk Bayraktar: Bizler TAKOZ'ları kaldırıp tarih yazacağız
İsrail, Gazze'ye 88 cenazenin bulunduğu bir konteyner gönderdi
İsrail, Gazze'ye 88 cenazenin bulunduğu bir konteyner gönderdi
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ