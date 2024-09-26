Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan konuk ekip, ilk 20 dakikada 3 net pozisyona girse de bu bölümde golle buluşamadı. Topun kontrolünü sağlayan ve rakip yarı sahada bu bölümden sonra daha fazla gözüken sarı-lacivertliler, 26. dakikada Çağlar Söyüncü'nün golüyle öne geçti. Kalan bölümde rakibine gol fırsatı vermeyen Fenerbahçe, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Maçın ikinci yarısına rakip yarı sahada baskıyla başlayan sarı-lacivertliler, pozisyon bulmakta ise zorlandı. Rakibin 74. dakikada 10 kişi kalmasıyla rahatlayan Fenerbahçe, 82. dakikada Christian Burgess'in kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Fenerbahçe'de 90. dakikada Bright Osayi-Samuel, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edilirken penaltıya sebebiyet verdi. 90+2. dakikada kullanılan penaltıda kaleci Dominik Livakovic, meşin yuvarlağı kornere çeldi. Atağın devamında 90+3. dakikada konuk ekip, Ross Sykes ile golü bulsa da Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında 3 Ekim Perşembe günü deplasmanda Twente ile karşılaşacak.

[Fotoğraf: AA]

Çağlar siftah yaptı

Fenerbahçe'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü, bu sezon ilk kez golle buluştu.

Sezona etkili bir başlangıç yapan tecrübeli oyuncu, müsabakanın 26. dakikasında takımını öne geçiren golü kaydetti.

Mert Müldür tepki çekti

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Mert Müldür, gösterdiği performansla tepki topladı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Mert'in üst üste top kayıplarına tepki gösterirken, Bright Osayi-Samuel lehine tezahüratta bulundu.

Teknik direktör Jose Mourinho, 65. dakikada Mert'in yerine Nijeryalı sağ beki oyuna dahil etti.

[Fotoğraf: AA]

Ergin Ataman'a tribünlerden tepki

Fenerbahçeli taraftarlar, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ergin Ataman aleyhine tezahüratta bulundu.

Sarı-lacivertliler, maçın son bölümünde yaptıkları tezahüratla Ataman'a tepki gösterdi.

Livakovic, penaltıda başarılı oldu

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, penaltıda gole izin vermedi.

Maç boyunca etkili bir performansa imza atan deneyimli kaleci, 90+2. dakikada kullanılan penaltıda başarılı oldu.

Sarı-lacivertli taraftarlar, kurtarışın ardından uzun süre kalecileri lehine tezahürat yaptı.