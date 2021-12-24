Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 23:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fatih gemisi Türkali-7 kuyusunda sondaja başladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Türkali-7 kuyusunda sondaja başladığını açıkladı.
Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Adım adım hedefe. Fatih sondaj gemimiz Türkali-7’de sondaja başladı. Her yeni sondaj, bizi 2023’te Anadolu’yu Karadeniz gazıyla ısıtma hedefine daha da yaklaştırıyor." ifadelerini kullandı.
Adım adım hedefe…— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) December 24, 2021
Fatih sondaj gemimiz Türkali-7’de sondaja başladı.
Her yeni sondaj, bizi 2023’te Anadolu’yu Karadeniz gazıyla ısıtma hedefine daha da yaklaştırıyor. pic.twitter.com/ZtqU15qNC3
Fatih sondaj gemisi, Karadeniz'de toplamda 540 milyar metreküp doğal gaz keşfi gerçekleştirmiş, Karadeniz gazının 2023'te kullanıma sunulacağı açıklanmıştı.
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