Parçalı Bulutlu 21.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
DHA 22.05.2023 10:47

Fatih Erbakan: 28 Mayıs’ta bütün deprem bölgesi kazanacak

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "28 Mayıs'ta devletimiz, milletimiz, yeni nesillerimiz, Hatay, Hataylılar ve bütün deprem bölgesi kazanacak inşallah" dedi.

Fatih Erbakan: 28 Mayıs’ta bütün deprem bölgesi kazanacak
[Fotograf: DHA]

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Hatay'daki Konya Konteyner Kent'te düzenlenen programa katıldı. 

Erbakan burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti;

Aziz milletimiz 28 Mayıs'ta, 14 Mayıs'tan önce sizlere eliyle kalp işareti yapan, sevgi sözcükleri söyleyen, gülücükler dağıtan ama 14 Mayıs'ta sandıklardan istedikleri sonuç çıkmayınca deprem bölgesindekilere hakaret edenlere gereken cevabı verecek. Bunlar lafa gelince demokrasiden, çok seslilikten, özgürlükten, insan haklarından bahseder; ‘milletin iradesi, sandık’ der. Ama sandıkta milletin iradesi kendi istedikleri gibi tecelli etmeyince de gerçek yüzlerini ortaya koyarlar. Bunların gerçek yüzü budur. Aziz milletimiz 28 Mayıs'ta firesiz bir şekilde sandığa gidecek.

İnşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızı çok açık bir farkla yeniden cumhurbaşkanı seçerek 7’li masaya gereken cevabı verecek. Bu noktada Hatay'a, Hataylılara güveniyoruz. Bu noktada aziz milletimize güveniyoruz. 28 Mayıs'ta devletimiz, milletimiz, yeni nesillerimiz, Hatay, Hataylılar ve bütün deprem bölgesi kazanacak inşallah. 28 Mayıs'tan sonra da el ele, gönül gönüle, omuz omuza yeniden büyük Türkiye hedefine doğru hep birlikte yürüyeceğiz. En önemli adımları hep birlikte atacağız inşallah.

ETİKETLER
Seçim 2023 Hatay
Sıradaki Haber
Yurt dışında oy kullananların sayısı 1 milyon 150 bini geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:50
Seçmen sayısı arttı, geçersiz oy sayısı azaldı
11:43
Ataşehir'de mobilya fabrikasında yangın
11:41
Kamerun’da son iki haftada 512 yeni kolera vakası tespit edildi
11:25
Almanya'da küçük uçağın düşmesi sonucu iki kişi öldü
11:21
Depremzedeler için gece gündüz afet konutu mesaisi
11:37
Türk savunma sanayii 'LIMA 2023'te boy gösterecek
Afganistan'da binlerce aile mağaralarda yaşam mücadelesi veriyor
Afganistan'da binlerce aile mağaralarda yaşam mücadelesi veriyor
FOTO FOKUS
Geri manevra yapan sürücü arkasından gelen yayaya böyle çarptı
Geri manevra yapan sürücü arkasından gelen yayaya böyle çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ