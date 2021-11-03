Haber Giriş: 3 Kasım 2021 Çarşamba 14:38Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Fatih Aydın'ın sorgusuna yarın başlanacak
[Fotoğraf: DHA]
Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın'ın emniyetteki sorgusuna yarın başlanacak.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Interpol-Europol Daire Başkanlığı polisleri eşliğinde Fatih Aydın, uçakla Brezilya'nın Sao Paulo kentinden dün İstanbul'a getirilmişti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne getirilen Fatih Aydın'ın sorgusuna yarın başlanacağı öğrenildi.
Fatih Aydın'ın, cuma günü adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Etiketler: Mehmet Aydın Çiftlik Bank
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