Haber Giriş: 3 Kasım 2021 Çarşamba 14:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Emniyet'ten Erdoğan ile ilgili manipülatif paylaşımlara inceleme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık durumuna ilişkin rencide edici içeriklerin yanı sıra dezenformasyon ve manipülatif niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 30 kişi tespit edildi.
İnceleme ile ilgilli açıklama Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapıldı. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde Twitter’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaret, tezvirat, onur ve saygınlığını rencide edici içeriklerin yanı sıra dezenformasyon ve manipülatif niteliğinde paylaşımlar belirlendi. Bu paylaşımları yaydığı tespit edilen 30 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
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