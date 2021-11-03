Haber Giriş: 3 Kasım 2021 Çarşamba 13:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon-Diyarbakır arasında uçak seferleri başladı
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon-Diyarbakır arasında uçak seferlerinin başladığını duyurdu. Seferler, haftada iki gün olmak üzere Salı ve cumartesi günleri karşılıklı olarak yapılacak.
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katkılarıyla başlayan seferlerin haftada iki gün olmak üzere salı ve cumartesi günleri karşılıklı olarak yapılacağını ifade etti.
Anadolujet tarafından sürdürülecek seferlerin hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Ustaoğlu, ilk uçuşun Trabzon Havalimanı'nından gerçekleştiğini bildirdi.
Etiketler: THY
Sıradaki Haber
Diyanet: Belli şartlar sağlandığında organ bağışı dinen caiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz