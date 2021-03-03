Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 23:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
'Faizsiz konut' edindiren şirketlerle ilgili teklifin 12 maddesi kabul edildi
[Fotoğraf: Arşiv]
TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren "torba kanun teklifi" kabul edildi.
Faizsiz konut ve otomobil edindiren şirketlere yasal düzenleme getiren teklif Meclis Genel Kurulu'nun gündemindeydi.
Şirketlerin denetimi BDDK'da olacak
Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen teklifin ilk 12 maddesi kabul edildi.
Teklife göre sistem BDDK denetimine girecek, şirketlerin fon havuzunda topladıkları paralar amaç dışı kullanılamayacak ve haczedilemeyecek.
Düzenlemeye göre, bu şirketler BDDK tarafından denetlenecek.
Fon havuzunda topladıkları paralar, amacı dışında kullanılamayacak veya haczedilemeyecek.
Teklife göre şirketlerin sermaye yapıları güçlendirilecek.
En az 100 milyon liralık asgari ödenmiş sermaye koşulunu yerine getirebilmeleri için şirketlere 6 ay süre verilecek.
Sıradaki Haber
Gündemdeki deniz hukuk terimleri ve anlamları
Yükleniyor lütfen bekleyiniz