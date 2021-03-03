Faizsiz konut ve otomobil edindiren şirketlere yasal düzenleme getiren teklif Meclis Genel Kurulu'nun gündemindeydi.

Şirketlerin denetimi BDDK'da olacak

Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen teklifin ilk 12 maddesi kabul edildi.

Teklife göre sistem BDDK denetimine girecek, şirketlerin fon havuzunda topladıkları paralar amaç dışı kullanılamayacak ve haczedilemeyecek.

Düzenlemeye göre, bu şirketler BDDK tarafından denetlenecek.

Fon havuzunda topladıkları paralar, amacı dışında kullanılamayacak veya haczedilemeyecek.

Teklife göre şirketlerin sermaye yapıları güçlendirilecek.

En az 100 milyon liralık asgari ödenmiş sermaye koşulunu yerine getirebilmeleri için şirketlere 6 ay süre verilecek.