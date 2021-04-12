CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Artan virüs vakaları ve ramazan ayına yönelik koronavirüs tedbirlerinin ele alındığı toplantı sonrası açıklama yapan Parti Sözcüsü Faik Öztrak, hükümetin alması beklenen önlemlere değindi.

Öztrak, "Kapanma kararını, vatandaşın sağlığını düşündüğü için değil, turizm sezonuna, 'az vaka, kontrollü pandemi' reklamıyla girebilmek için alacak. Kapanma kararı alınırsa, 'milletimiz canı ile cüzdanı arasına sıkışmasın', 'ramazanda yüzü gülsün' diyerek, ek bir destek verecek mi?" ifadelerini kullandı.

Emekli amirallere soruşturma

CHP MYK'da emekli amirallere yönelik bildiri soruşturması da gündemdeydi. Öztrak, emekli amirallerin gözaltı sürecini eleştirdi, haksızlık yapıldığını öne sürerek,

"Amiraller bu açıklamanın başına, 'bildiri' kelimesini kendilerinin koymadığını söylüyorlar. Emekli amiralleri bir gecede gözaltına aldıran savcılar, sarıklı amiralin, silahlı kuvvetlerde, elini kolunu sallayarak hala dolaşmasına göz yumuyorsa, bu haksızlığın, adaletsizliğin daniskasıdır." dedi.