İletişim Başkanı Fahrettin Altun, tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında hayatını kaybeten eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın ailesine başsağlığı diledi.

Altun, başsağlığı mesajında, "Türkiye siyaset hayatının mümtaz simalarından, eski başbakanımız Mesut Yılmaz’ın vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Mesut Yılmaz’a Allah’tan rahmet, eşi Berna Hanım’a, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.