İyi Partide FETÖ'cü tartışması sürüyor.

İddianın odağındaki İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki başsavcılık soruşturması sürerken parti içindeki disiplin süreci de başladı.

Ümit Özdağ disipline sevk edildi

İyi Parti'li 81 il başkanı Ümit Özdağ'ın partiden ihracı istemi ile dilekçe toplamıştı, o dilekçeleri genel başkan Meral Akşener inceledi ve kararını verdi.

İyi Parti İstanbul milletvekili Ümit Özdağ'ı disipline sevk etti.

Disiplin soruşturmasının ardından karar verilecek

Parti tüzüğüne göre disiplin kurulunun önünde 4 seçenek var. Uyarma, kınama, geçici çıkarma ya da kesin ihraç...

Disiplin soruşturması sonucunda Ümit Özdağ hakkında karar verilecek.

İsmail Koncuk: Organize bir linç hareketi

Ümit Özdağ'ın disipline sevk edilmesi parti içinde tartışılıyor.

İyi Parti'de bir dönem genel başkan yardımcılığı yapan Adana Milletvekili İsmail Koncuk karara tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından Özdağ'ın disipline verilmesini yadırgamadığını ancak tüm il başkanlarının bu işe alet edilmesini reddettiğini yazdı.

Koncuk, "Bu bir disiplin soruşturmasından çok, tepeden gelen emir ve talimatla yapılan, organize bir linç hareketi" mesajını paylaştı.