Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, Şişli'de tedavi gördüğü özel hastanede bugün hayatını kaybetti. Mesut Yılmaz, bir süredir tedavi altında bulunuyordu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında, "Bir süredir tedavi gören ve durumunu yakından takip ettiğimiz Eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz’ı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, başsağlığı mesajında şunları kaydetti; "Eski Başbakanlarımızdan ve Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin ve yakınlarının başı sağolsun. Mekanı cennet olsun."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, taziye mesajında, "Eski Başbakanımız Mesut Yılmaz'ın vefatını büyük üzüntüyle öğrendik. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Milletimize başsağlığı diliyorum." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Hayatını kaybeden eski Başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz’a Allah’tan rahmet; yakınlarına, sabır ve baş sağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun." mesajını paylaştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Eski Dışişleri Bakanımız ve Başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz’ın vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başsağlığı mesajında, "Eski Başbakanlarımızdan, değerli siyaset ve devlet adamı Mesut Yılmaz’ın vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!" ifadelerini kullandı.

Ailesinin ve yakınlarının başı sağolsun.

Mekanı cennet olsun.