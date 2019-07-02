CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda, Japonya'da bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile heyetlerinin fotoğrafını anımsatarak, "ABD'li heyette herkesin elinde not defteri ve kalem. 'Liderler görüşecek, önemli notlar olabilir, not alabiliriz' diye. Bizim ekip de orada. Bizim ekibin elinde ne kalem ne de not defteri var." iddiasında bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun iddiasına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Twitter adresi üzerinden fotoğraflı olarak cevap verdi.

Altun, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Osaka’daki fotoğrafı görmüşsünüzdür. Trump ile Erdoğan yan yana oturuyorlar. Amerikan heyetinde herkesin elinde not defteri ve kalem var. Bizim ekibin de elinde ne kalem var ne de not defteri var” diyerek açıkça yalan söylemiştir." dedi. Altun, görüşmeye dair fotoğrafı da sosyal medya platformu üzerinden paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Osaka’daki fotoğrafı görmüşsünüzdür. Trump ile Erdoğan yan yana oturuyorlar. Amerikan heyetinde herkesin elinde not defteri ve kalem var. Bizim ekibin de elinde ne kalem var ne de not defteri var” diyerek açıkça yalan söylemiştir. pic.twitter.com/xA12kK70Xj — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 2, 2019

"Gerekli not ve kayıtlar heyet üyeleri tarafından elbette alınmıştır"

Liderler ve heyetler arasındaki görüşmelerde diplomatik usul ve teamüllerin belli olduğunu hatırlatan Altun, "Osaka’da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki bu önemli görüşmede de gerekli not ve kayıtlar heyet üyeleri tarafından elbette alınmıştır." ifadelerini kullandı.

"Kılıçdaroğlu özür dilemeli"

Altun mesajını şöyle sürdürdü:

"G20 Liderler Zirvesi’nde sergilediğimiz güçlü ve kararlı duruştan rahatsızlık duyan Kılıçdaroğlu, bu yalanıyla ulusal çıkarlarımız açısından önemli bir görüşmeyi değersizleştirmeye çalışmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu kamuoyundan ve sayın Cumhurbaşkanımızdan derhal özür dilemelidir."

Kaynak: TRT Haber