Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, İtalya'da hükümetin, 1915 olaylarını "Ermeni soykırımı" olarak resmen tanıması talebiyle parlamentoya sunduğu önergeyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Fahrettin Altun, bu yapılanın kısır ve düşmanca bir yaklaşım olduğunu belirtti.

Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İtalya Parlamentosu'nun tarihimizi çarpıtma ve politize etme çabasını en sert biçimde kınıyoruz. Birbirimizin anılarına saldırmak yerine hep birlikte gerçeğin hikayelere üstün gelmesini sağlamalıyız."

We strongly condemn the Italian Parliament’s most recent attempt at distorting and politicizing our nation’s history.



This is unproductive, hostile and deplorable.



Instead of attacking each other’s memories, we must all work together to ensure that truth prevails over fiction. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 10 Nisan 2019

Kaynak: TRT Haber