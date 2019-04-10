AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız, bütün birim başkanlarına, beldelerde, ilçelerde ve illerde vatandaşımızın bize verdiği mesajın tam olarak anlaşılması için tüm çalışmaların yapılması talimatını vermiştir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Sayın Cumhurbaşkanımız, bütün birim başkanlarına beldelerde, ilçelerde ve illerde vatandaşımızın bize verdiği mesajın tam olarak anlaşılması için çalışmaların yapılmasını talimatını vermiştir. pic.twitter.com/3aB4h5OiLr — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 10 Nisan 2019

AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı 26 Nisan'da başlıyor

Çelik, AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın 26-27-28 Nisan'da Kızılcahamam'da gerçekleştirileceğini söyledi.

"Ermeni diasporasının oyununa geliyorsunuz"

Çelik, İtalya Parlamentosu'na 1915 yılında yaşanan olaylarla ilgili gelen önergeyi şiddetle kınadıklarını aktardı.

Ömer Çelik sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu meselede, hiçbir şekilde bu ilişkilerin normalleşmesini istemeyen Ermeni diasporasının oyununa geliyorsunuz."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İtalya Parlamentosu'nda, Ermeni diasporasının etkisiyle verilen önergeyi şiddetle kınıyoruz. Bırakın başka devletlerin tarihini kurcalamayı, önce kendi tarihinizle yüzleşin.https://t.co/EubE0mH30b pic.twitter.com/apR16sRF5k — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 10 Nisan 2019

"Arzumuz seçim sonuçlarının berrak şekilde ortaya çıkması"

Çelik İstanbul seçimleriyle ilgili, "İstanbul seçimleri açısından sonuç berraklaşmamıştır. Onun için olağanüstü itiraz yoluna başvurulacaktır. Meşru itiraz hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz. Arzumuz seçim sonuçlarının net bir şekilde billurlaşması ve sonuçların berrak bir şekilde ortaya çıkmasıdır. Başvurduğumuz yollardan hiçbirisi bugün icat edilmiş yollar değildir. Bizim kendi kendimize ürettiğimiz yollar değildir. " dedi.

Ömer Çelik, "Siyasi hayatımızda ilk defa ırkçılığın bu kadar aleni yapıldığını görüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber, AA