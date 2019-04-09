Ankara, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde görev yapacak Türk yargıç için Avrupa Konseyi'ne liste sundu.

Önerilen isimlerin değerlendirilmesinin ardından Doç. Dr. Saadet Yüksel, mahkemede görev alacak yeni isim olarak belirlendi.

1 Temmuz 2019'da göreve başlaması beklenen Yüksel, 9 yıl süreyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde görev alacak.

AİHM'de Türkiye'yi temsilen görev yapan Prof. Dr. Işıl Karakaş'tan boşalan koltuğa yeni hakim seçmek amacıyla başlatılan sürecin Adalet ve Dışişleri bakanlıkları koordinesinde yürütüldü.

Saadet Yüksel'in özgeçmişi

Doç. Dr. Saadet Yüksel, Harvard Üniversitesi'nde yüksek lisansını, İstanbul Üniversitesi'nde de doktorasını yaptı. Geçen yıl Katar'da bulunan Hamad Bin Khalifa Üniversitesi'nde de bir dönem misafir öğretim üyesi olarak görev yapan Yüksel'in, anayasa hukuku ve insan hakları alanında çok sayıda çalışması bulunuyor.

İstanbul Üniversitesi Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nı yürüten Yüksel, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde de yarı zamanlı öğretim üyesi olarak görev yapıyor.

Adalet Bakanı Gül'den tebrik

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AİHM Yargıcı olarak seçilen Saadet Yüksel'i kutladı.

AKPM Genel Kurulunda biraz önce sonuçlanan seçimde 111 oy alarak Türkiye adına Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hakimliğine seçilen Sayın Doç. Dr. Saadet Yüksel’i tebrik ediyor, başarılar diliyorum. pic.twitter.com/XJrWSWOEMV — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) 9 Nisan 2019

Kaynak: TRT Haber, AA