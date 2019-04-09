Dünya

Hartum'daki gösterilerde 21 kişi hayatını kaybetti

09 Nisan 2019 Salı 19:35 - Son Güncelleme 09 Nisan 2019 Salı 19:47

Sudan'ın başkenti Hartum'da ulusal ordu merkez yerleşkesi çevresinde düzenlenen gösterilerde cumartesi gününden bu yana 5'i asker olmak üzere 21 kişi yaşamını yitirdi.

Muhalif Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hartum'daki ordu karargahı çevresinde düzenlenen gösterilerde cumartesi gününden bu yana 5'i asker 21 kişinin hayatını kaybettiği, güvenlik güçlerinin gösterilere müdahalesi sonucu 153 kişinin yaralandığı belirtildi. Sudan'da gösterilere müdahale Komite, yaralılardan bazılarının durumunun ciddiyetini koruduğuna işaret ederek, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu aktardı. Sudan Savunma Konseyinden "Eylemcilere kulak verin" açıklaması Hartum'da ulusal ordu merkez yerleşkesi çevresinde toplanan göstericiler, cumartesi gününden bu yana Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in istifası talebiyle gösteri düzenliyor. Sudan'da genel grev ilan edildi Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği, Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyor. Kaynak: AA Etiketler: sudan hartum

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